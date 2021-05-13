С 1 июня в Московской области начнутся отключения горячей воды Фото: Shutterstock

С 1 июня в Московской области начнутся плановые отключения горячей воды. Это связано с завершением отопительного сезона и началом плановых профилактических и ремонтных работ.

- Плановые отключения необходимы для качественной работы в зимнее время. Необходимо привести в надлежащее качество трубопроводы и провести модернизацию оборудования, - отметил в беседе с «360» министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В этом году узнать о графике отключения своего дома жители региона смогут в режиме онлайн на специальной интерактивной карте. Помимо этого, в подъездах жилых домов появятся объявления с QR-кодами, по которым можно узнать конкретные даты отключения по тому или иному адресу.

В Москве плановые отключения начались 11 мая 2021 года. Регламентный срок отключений на каждом участке коммуникаций не будет превышать 10 суток.

Точный график отключения горячей воды в Москве можно посмотреть здесь.