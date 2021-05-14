Ректор Менделеевки Александр Мажуга считает необходимым увеличить представительство ученых в Госдуме

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

В Госдуме необходимо увеличить число представителей научного сообщества, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. По его мнению, присутствие в парламенте депутатов-ученых позволит решить многие проблемы отечественной науки, образования и здравоохранения.

- В Госдуме должны работать ученые, которые знают специфику и главные запросы современной науки, - отметил Мажуга. - Они знают, что и как нужно изменить. Не окунувшись в изучение проблемы, не имея опыта исследователя, преподавателя в вузе, невозможно говорить о каких-то позитивных преобразованиях. При этом важно, чтобы они продолжали заниматься наукой и были в образовании. Для управленца снаружи эта сфера выглядит как черный ящик.

Ярким примером человека, успешно сочетавшего работу ученого и парламентария, Александр Мажуга считает выдающегося российского физика, лауреата Нобелевской премии по физике академика Жореса Алферова. Благодаря открытиям Алферова стало возможно создание современных электронных устройств. Параллельно ученый отстаивал интересы отечественной науки и сделал многое для ее развития, выступая в Госдуме.

- Он был депутатом Госдумы, создал свой академический университет в Санкт-Петербурге, где длительное время был ректором. Благодаря таким ученым можно многое изменить, - напомнил ректор РХТУ.

Александр Мажуга рассказал, почему он решил баллотироваться на выборах депутатов Госдумы Восьмого созыва. Глава вуза намерен участвовать в предварительном голосовании от «Единой России».

- Позитивные изменения в науке, образовании и здравоохранении должны делать сами ученые при поддержке ученых, - отметил ректор РХТУ. - Очень важно, чтобы люди, которые говорят о законотворчестве в этих сферах и принимают в них какие-то важные стратегические решения, были из науки, а не из управленцев.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией химического факультета МГУ им. Ломоносова, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева. Опубликовал более 140 научных работ в высокорейтинговых научных журналах, входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы лечения онкологии с помощью наночастиц.