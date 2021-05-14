После реконструкции стадион «Москвич» расширится в пять раз

Городские власти выделят дополнительные суммы на реконструкцию стадиона «Москвич» по Адресной инвестиционной программе. Фото: stroi.mos.ru

Городские власти выделят дополнительные суммы на реконструкцию стадиона «Москвич» по Адресной инвестиционной программе. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.

«Благодаря предложению мэра Москвы Сергея Собянина направить дополнительные доходы столицы на приоритетные градостроительные программы должно ускориться строительство социальных объектов, в числе которых стадион «Москвич» на Волгоградском проспекте», - отметил заммэра.

По его словам, во время масштабной реконструкции площадь стадиона увеличится в пять раз - с 1,9 до 9,7 тысяч квадратных метров. На месте старого сооружения появится современный спортивный комплекс для занятий футболом и легкой атлетикой.

«Сейчас уже завершилось устройство монолитных конструкций подземной и надземной части, монтаж железобетонных ступеней трибун и мачт освещения, - рассказал глава Стройкомплекса. - На площадке продолжаются каменные работы, монтаж металлоконструкций, работы по гидроизоляции кровли и устройству внутренних инженерных сетей, также ведется устройство вентилируемого фасада и отделочные работы».

На обновленном стадионе можно будет проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике. Поле с натуральным травяным покрытием оснастят системой полива и обогрева. На стадионе откроются секторы для прыжков с шестом, обычного и тройного прыжка в длину, прыжков в высоту, бега с препятствиями, а также легкоатлетическое ядро. На трибунах смогут разместиться более 4 тысяч зрителей. В подтрибунном пространстве устроят новую стрелковую галерею.