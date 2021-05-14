Москва закупила цифровые ЭКГ для павильонов «Здоровая Москва»

Вице-мэр Анастасия Ракова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС.

Диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» с начала их работы прошли более 7 тысяч москвичей, сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Павильоны будут работать в парках столицы все лето и, возможно, в начале осени.

- Уже на сегодняшнее утро, за предыдущие три дня было 7 тысяч человек. Учитывая, что мы начали работать только во вторник, это очень неплохая цифра, - рассказала Анастасия Ракова журналистам 14 мая.

Результаты обследования москвичи могут получить уже через сутки. Если во время диспансеризации врачи заметят какие-либо отклонения, то свяжутся с пациентом по телефону.

Вице-мэр напомнила, что в павильонах «Здоровая Москва» соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, в том числе масочный и перчаточный режим. На входе у посетителей измеряют температуру.

Павильоны оснащены всем необходимым для осмотра оборудованием: в них есть электрокардиографы, аппараты УЗИ, спирографы, пульсоксиметры и другая техника, требующаяся для полной диспансеризации. Специально для павильонов «Здоровая Москва» власти столицы закупили новые цифровые ЭКГ. Кроме того, в павильонах можно пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и привиться вакциной «Спутник V».