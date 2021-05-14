Депутат Госдумы Дмитрий Саблин открыл выставку «Имена Победы» в РАНХиГС

Инициатором открытия выставки стал депутат Государственной Думы, заместитель председателя «Боевого Братства» Дмитрий Саблин. Фото: Елизавета ГОЛОВЧАНСКАЯ.

Авторская выставка художницы Татьяны Пономаренко-Левераш «Имена Победы» открылась 14 мая в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Инициатором открытия патриотической экспозиции стал депутат Государственной Думы, заместитель председателя «Боевого Братства» Дмитрий Саблин.

– Патриотическое воспитание молодежи – одно из важнейших направлений деятельности «Боевого братства». И мы обязательно сохраним его, - подчеркнул Дмитрий Саблин. - В этом с РАНХиГС у нас общие цели. Академия известна своим большим волонтерским отрядом. Уверен, что РАНХиГС и Волонтерская рота «Боевого братства» будут тесно взаимодействовать и вместе приносить пользу людям.

Выставка включает в себя 16 портретов офицеров, служивших в разное время и в разных родах войск. Эту серию полотен Татьяна Пономаренко-Левераш создавала с 2017 года. По замыслу автора, картины и людей, изображенных на них, объединяет одна тема - любовь к Родине. Так, героями портретов стали семь братьев Газдановых, уроженцев Осетии. Все они родились в селе Дзуарикау и во время Великой Отечественной войны были призваны на фронт. Каждый из братьев погиб на полях сражений. Их мать Тассо Газданова умерла после третьей похоронки. Отец Асахмат Газданов дожил до конца войны, но умер после получения последней похоронки.

Гости выставки также увидят портреты генерала армии Сергея Шойгу и подполковника Олега Пешкова – летчика, погибшего пять лет назад при выполнении боевого задания в Сирии. Во время воздушной операции 24 ноября 2015 года пилотируемый Пешковым самолет Су-24 был сбит в районе Латакии. Летчику удалось катапультироваться с парашютом, но с земли его обстреляли боевики. Указом президента России подполковнику Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России.

Еще один летчик, погибший во время воздушных боев в Сирии, - заместитель командира эскадрильи 187 гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии майор Роман Филипов. Самолет Героя России был сбит 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания. Его портрет тоже есть в экспозиции.

- С этих портретов на нас смотрят герои, которые, как и все мы, когда-то сомневались, кем хотят стать после школы. Сомневались, как им поступить в той или иной ситуации. Единственное, в чем они не знали сомнений – это в любви к Родине, - рассказал Дмитрий Саблин. - Я рад, что новое поколения россиян уже доказало право быть наследниками Великой Победы, как это сделали наши волонтеры во время пандемии. Наша молодежь безмерно талантлива, харизматичная и главное – отзывчива.

Выставка «Имена Победы» впервые открылась в начале марта. При участии общественной организации «Боевое Братство» она демонстрировалась в различных поселениях и районах Москвы. Теперь экспозицию можно увидеть и в РАНХиГС.