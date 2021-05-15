Космонавт Роман Романенко: Каждый гражданин, понимающий свою ответственность за здоровье близких, должен пройти вакцинацию

Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко привился от коронавируса вакциной «Спутник-V». Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции и призывает всех последовать его примеру. Привиться от COVID-19 – долг каждого человека, осознающего свою ответственность не только за собственное здоровье, но и за здоровье окружающих.

- Несмотря на то, что часть противоковидных ограничений отменили, вирус продолжает существовать, и риск заразиться им по-прежнему высок. Моя работа связана с общением с людьми разных возрастов: я часто встречаюсь с избирателями, ветеранами ВОВ и пенсионерами, провожу уроки мужества для школьников. И я осознаю, что не имею права подвергать их всех опасности. Считаю, что каждый гражданин, который понимает свою ответственность не только за своё личное здоровье, но и здоровье своих близких, своего окружения, должен пройти вакцинацию, - подчеркнул депутат Госдумы.

Романенко сделал прививку российским препаратом «Спутник-V». По его словам, после введения первого компонента вакцины он чувствует себя хорошо, без побочных эффектов.

«Спутник-V» - первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавирусной инфекции и одна из трех мировых вакцин, доказанная эффективность которой превышает 90 процентов. «Спутник-V» разработан экспертами Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ. Прививаться препаратом «Спутник-V» рекомендуется всем людям в возрасте от 18 до 60 лет, а также разрешено применение пациентам старше 60 лет.

Напомним, ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже свыше 24 миллионов жителей России. По данным на 12 мая, они привились как минимум первым компонентом вакцины.