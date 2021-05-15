Анатолий Вассерман: Россиянам необходимо вернуть прежний пенсионный возраст

Анатолий Вассерман. Фото: из личного архива.

Политический аналитик и известный эрудит Анатолий Вассерман считает необходимым вернуть россиянам прежний возраст для выхода на пенсию. Политолог требует от государства пересмотреть пенсионную реформу и позволить гражданам вновь выходить на пенсию в 55 лет (для женщин) и в 60 лет (для мужчин). С инициативой Вассермана согласны многие москвичи, начавшие сбор подписей в ее поддержку.

- Нововведения пенсионной реформы по изменению возраста для начисления пенсии не решают саму проблему, а отодвигают ее на неопределенный срок. Следует требовать от Правительства и Государственной Думы возвращения к предыдущим возрастным показателям: 55 лет для женщин и 60 - для мужчин, - отметил Анатолий Вассерман.

Эксперт уверен, что пенсионная реформа, повысившая возраст выхода на заслуженный отдых, была проведена ошибочно и необоснованно. Аналитик считает, что увеличение пенсионного возраста грубо разрушает готовность гражданина работать.

- Дело в самой нынешней концепции пенсионного обеспечения. Сейчас пенсионный фонд строится с опорой на фонд заработной платы. На мой взгляд, это в принципе неверно, потому что пенсии, даже когда они заработаны нормально, фактически оплачиваются из текущих работ. Пенсионное обеспечение должно опираться на все доходы страны, которые так или иначе отражаются в бюджете, - отметил аналитик.

Вассерман напомнил, что справедливое пенсионное обеспечение стало лучшим наследием СССР наряду с бесплатным образованием, медициной и защитой интересов трудящихся.

- Справедливая пенсионная система - платформа социального государства, - подчеркнул знаменитый эрудит.

Начался сбор подписей в поддержку инициативы Анатолия Вассермана за возвращение прежнего возраста выхода на пенсию. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Ранее Анатолий Вассерман выступил против введения четырехдневной рабочей недели. Напомним, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что перевод России на четырехдневную рабочую неделю можно начинать постепенно, «в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний». Вассерман уверен: прежде чем переходить к практическому воплощению такого эксперимента в жизнь, необходимо проанализировать все возможные последствия. Аналитик предупредил, что введение четырехдневной рабочей недели может ударить по заработкам россиян. По его мнению, прежде чем внедрять такой эксперимент в масштабах всей страны, необходимо все тщательно взвесить и просчитать.

Вассерман также выступил с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные ими из-за гиперинфляции 90-х. Вассерман предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей.

Анатолий Вассерман - победитель многих интеллектуальных игр, в том числе в клубе «Что? Где? Когда?». В телевизионном шоу «Своя игра» одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?».