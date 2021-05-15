Тимофей Баженов: Детский отдых в стране нужно сделать массовым и доступным каждой семье

Лидер общественного движения, журналист Тимофей Баженов предложил возродить в России широкую сеть детских лагерей. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил возродить в России широкую сеть детских лагерей и сделать детский отдых массовым и доступным. Это положительно скажется на здоровье школьников, которые смогут проводить каникулы интересно и с пользой. Известный журналист вспомнил опыт детского отдыха времен СССР, когда каждая семья могла позволить себе отправить ребенка в детский лагерь отдыха. Об этом Баженов рассказал во время онлайн конференции «Безопасность детей в период летних каникул в условиях городской среды», организованной Департаментом образования Москвы.

- У нас сейчас незаслуженно забыта практика массового детского отдыха. А ведь ещё 30-40 лет назад, каждое лето по девять миллионов ребят в год отправлялись в загородные пионерские лагеря жить особой жизнью, учиться самостоятельности, раскрывать таланты и, конечно, поправляться и набираться сил после учебного года, – отметил Тимофей Баженов.

Журналист напомнил, что пионерские лагеря в СССР были в первую очередь оздоровительными, во вторую - социальными, и только в третью идеологическими. При этом стоимость отдыха в лагерях была очень доступной: профсоюзную путёвку можно было купить за 12-13 рублей, тогда как средняя зарплата в стране была 120 рублей. Опыт массового детского отдыха необходимо возрождать именно сейчас, когда подростки проводят каникулы, просиживая целыми днями за компьютером.

- Сейчас, когда подростки целыми днями просиживают за игрой в компьютерные игры, замкнутость на своём виртуальном мирке у молодого поколения достигла критического состояния. Но человек — это не робот, и не программа, ему нужно общаться со сверстниками, заводить знакомства, учиться взаимодействовать в коллективе, – подчеркнул эколог.

Баженов отметил, что с каждым годом детский отдых становится все менее доступным для многих семей. При официальной зарплате в 40 тысяч рублей минимальная стоимость путёвки составляет около 20-30 тысяч рублей, что является существенной тратой для семейного бюджета. Лидер общественного движения выступает за то, чтобы государство пересмотрело систему детского отдыха и ввело компенсацию стоимости путёвки, если она стоит больше десяти процентов ежемесячного заработка одного из родителей.

Обсуждая с участниками конференции безопасность детского отдыха, Баженов подчеркнул, что создание широкой сети лагерей поможет решить сразу несколько проблем. С одной стороны, родители хотят, чтобы их дети проводили лето безопасно и с пользой. С другой стороны, государство тоже заинтересовано в том, чтобы школьники росли здоровыми, набирались в лагерях сил и новых знаний под присмотром опытных наставников. К тому же лагеря позволят решить проблему социализации подростков и помогут им завести новых друзей.

Напомним, ранее Тимофей Баженов зарегистрировался на предварительное голосование «Единой России». При условии победы на внутрипартийных выборах лидер общественного экологического движения будет баллотироваться в Государственную думу от партии единороссов.