Президент Национальной курортной ассоциации одобрил предложение доктора Румянцева о ежегодном бесплатном лечении в санатории для пенсионеров

Президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов обсудил с детским онкологом-гематологом Александром Румянцевым идею бесплатных путёвок в санаторий для пенсионеров Фото: Ольга МАКАРОВА

Президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов поддержал инициативу главного детского онколога-гематолога, академика РАН, основателя Центра им. Д.Рогачева Александра Румянцева о ежегодном бесплатном санаторно-курортном лечении для всех российских пенсионеров.

Разумов также отметил необходимость изменений в законодательстве для реализации такой программы. Оба академика также отметили, что предоставить пенсионерам бесплатный отдых в санатории мешают отсутствие единой государственной системы управления санаторно-курортным фондом, а также недочёты в законодательстве.

Например, услуги в санатории не называют медицинскими, хотя сами санатории являются медицинской организацией. Многие пенсионеры страдают от хронических заболеваний, но в санаториях нет списка лекарств от Минздрава, которые необходимы для приёма таких пациентов.

Разумов отметил, что со времён СССР коечный фонд санаториев сократился с 1,7 миллиона до 1,7 тысячи коек.

- После санатория у пенсионеров реже возникают обострения болезней. Значительную роль в оздоровлении, как правило, играет и природный фактор, ведь санатории зачастую расположены в целебных местах – в лесу, в горах, у моря, рядом с источником минеральной воды, - отметил доктор Румянцев

Члены российской академии наук продолжат обсуждать с другими экспертами на круглом столе 20 мая идею бесплатного санаторно-курортного лечения.