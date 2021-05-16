Лётчик-космонавт Романенко рассказал, отправит ли "Роскосмос" в 2021 году космических туристов. Фото: Иван Степанов

В конце 2021 года впервые на МКС отправятся сразу два космических туриста из Японии, сообщил депутат Госдумы, лётчик-космонавт и Герой России Роман Романенко, комментируя сообщение о планах "Роскосмоса" отправить на МКС двух космических туристов.

- Буквально на днях обсуждал перспективы космического туризма со студентами университета спорта и туризма, говорили, что сегодняшние «экспедиции-посещения» не массовые. <...> Полагаю, что это первый серьёзный шаг на пути развития космического туризма в полном смысле этого слова, - заявил космонавт.

Фото: Иван Степанов

Напомним, в июне 2021 года в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина начнётся программа подготовки к полёту двух космических туристов: японского миллиардера Юсаку Маэдзава и его помощника Йозо Хирано.

Фото: Иван Степанов

В декабре они отправятся с космодрома "Байконур" на Международную космическую станцию. Полёт состоится на корабле "Союз МС-20" под управлением космонавта Александра Мисуркина и продлится 12 суток.