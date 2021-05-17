«Спасены сотни тысяч жизней»: Академик Румянцев поздравил с юбилеем сотрудников Центра имени Бакулева

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Академик Александр Румянцев назвал коллектив Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева выдающимися профессионалами, спасшими сотни тысяч человеческих жизней. Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева поздравил сотрудников одной из самых известных медицинских клиник России с 65-летим юбилеем.

- Я поздравляю коллектив Центра и его руководителя, глубокоуважаемого Лео Антоновича Бокерию с юбилеем. За истекшие годы Центр превратился в одно из ведущих медицинских учреждений мира. Здесь выполняется самое большое в Европе число операций на открытом сердце, спасены сотни тысяч жизней, - подчеркнул доктор Румянцев. - В Центре работают выдающиеся специалисты, их вклад в развитие медицинской науки поистине неоценим. Я желаю коллегам достижения новых высот.

История клиники началась в 1956 году, когда известный хирург Александр Бакулев встал во главе основанного им Института грудной хирургии. Институт стал прообразом будущего центра и впоследствии был назван именем своего основателя. Сегодня это один из самых известных мировых медицинских центров, в котором успешно проведено более 200 тысяч операций. Почти половина из них была сделана с применением искусственного кровообращения.

Ранее доктор Румянцев предложил увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу российских медучреждений. По его мнению, повышение финансирования здравоохранения положительно скажется на качестве оказываемых медицинских услуг. Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева рассказал, что сам когда-то начинал свою карьеру с позиции младшего медперсонала. Академик РАН отметил, что работа медсестер является важной и незаменимой, поэтому их труд должен быть оценен соответствующим образом.

Александр Румянцев также выступает за то, чтобы всех пенсионеров России обеспечивать бесплатными путевками в санатории и на курорты. Бесплатное санаторно-курортное лечение, по его мнению, не только положительно скажется на здоровье старшего поколения, но и даст мощный импульс для развития российского здравоохранения. Государственное финансирование лечения и отдыха пенсионеров позволило бы санаториям круглый год иметь высокую заполняемость, а значит, стабильный доход. Это способствовало бы развитию медучреждений, которые смогли бы закупить новое оборудование и принять на работу специалистов для работы с возрастными пациентами.

Напомним, доктор Румянцев сообщил о своем намерении баллотироваться в Госдуму РФ VIII-го созыва в апреле этого года. Детский онколог с мировым именем уверен, что в статусе депутата он сможет решить главные проблемы отечественной медицины. Румянцев подчеркивает, что многим медицинским учреждениям в нашей стране не хватает современного оборудования и квалифицированных специалистов. Ученый не раз акцентировал внимание на низком уровне финансирования отечественной медицины. В статусе депутата Госдумы он сможет повлиять на принятие многих решений на законодательном уровне.