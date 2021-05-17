Реконструкция улицы Барклая в Москве завершится в середине 2022 года

В Москве продолжаются работы по интеграции дублера Кутузовского проспекта в дорожную сеть. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Реконструкцию улицы Барклая в Москве планируется завершить к середине 2022 года. Это важный этап интеграции строящегося Северного дублера Кутузовского проспекта в существующую улично-дорожную сеть. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Улицу Барклая и прилегающие к ней проезды реконструируют в три этапа. На участке от Северного дублера Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Олеко Дундича улицу Барклая расширят до трех полос для движения в каждую сторону», — цитирует заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева РИАМО.

Также заммэра добавил, что будут расширены Багратионовский и Промышленный проезды, что позволит увеличить пропускную способность местной дорожной сети.

Бочкарев добавил, что в районе запланировано также строительство нового путепровода через железнодорожные пути. Старый имел только три пролета, а новый будет состоять из семи, что позволит свободно провести под ним дублер, передает Москва 24.