Улицу Барклая реконструируют летом 2022 года

Новый путепровод пройдёт через железнодорожные пути Смоленского направления МЖД. Фото предоставлено пресс-службой Стройкомплекса Москвы.

В столице продолжается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Чтобы соединить новую трассу с другими городскими дорогами, реконструируют улицу Барклая. Ее планируют полностью обновить в середине 2022 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Улицу Барклая и соседние с ней проезды реконструируют в три этапа, - отметил заммэра. - На участке от Северного дублера Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Олеко Дундича улицу Барклая расширят до трех полос для движения в каждую сторону. Кроме того, расширят Промышленный и Багратионовский проезды до двух полос для движения в каждом направлении, что существенно увеличит пропускную способность местной дорожной сети».

По его словам, вместо старого путепровода через железнодорожные пути специалисты городской группы компаний «Моспроект-3» разработали новый – длиной 200 метров.

«Старое инженерное сооружение имело 3 пролета, - рассказала генеральный директор «Моспроект-3» Анна Меркулова. - В новом их количество увеличится до семи. Это позволит проложить под путепроводом участок Северного дублера Кутузовского проспекта. Строения, пересекающие железнодорожные пути, соберут в полосе отвода и возведут методом продольной надвижки в технологические «окна» для сохранения бесперебойного движения поездов по МЦД-1».