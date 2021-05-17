Депутат Госдумы Романенко начал сбор подписей по созданию реабилитационного центра в ЮАО

Депутат Госдумы Роман Романенко осмотрел земельный участок, который городские власти могут выделить под строительство реабилитационного центра. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Депутат Госдумы Роман Романенко поддержал инициативу активистов столичного района Чертаново Центральное, предложивших открыть на юге Москвы окружной реабилитационный центр. Летчик-космонавт, Герой России организовал сбор подписей, после чего собирается детально обсудить перспективы строительства такого центра с городскими властями.

Во время встречи с жителями ЮАО, проходившей возле павильона «Здоровая Москва» около станции метро «Пражская», Романенко расспросил москвичей о качестве медицинского обслуживания в округе. Посетители павильона в основном хвалили работу врачей: по их мнению, качество медицинского обслуживания в ЮАО организовано на достаточно высоком уровне и в целом не вызывает претензий. При этом активисты подали идею создания реабилитационного центра, которого, по их мнению, не хватает в округе.

- Потребность в создании окружного высокотехнологичного реабилитационного центра очевидна, - отметил Роман Романенко. - Я изучал и знаю, что на учёте в медучреждениях состоят тысячи пациентов, нуждающихся в реабилитационной помощи. Поэтому намерен детально проработать эту инициативу с городскими властями.

Депутат Госдумы рассказал, что уже провел переговоры с представителями районной управы, а также посетил земельный участок, который городские власти могут выделить под строительство реабилитационного центра. Теперь, на данном этапе, важно заручиться поддержкой жителей ЮАО.

- Мои волонтёры уже начали опрос и сбор подписей. Если граждане проявят достаточный интерес, я буду дальше добиваться решения этого вопроса, - подчеркнул Роман Романенко. - Уверен, совместными усилиями мы сможем достичь желаемого, и реабилитационный центр станет реальной помощью для нуждающихся не только Чертаново Центрального и Чертаново Южного, но и всего округа в целом.

Напомним, недавно Романенко заявил о своем намерении баллотироваться в Госдуму VIII созыва. Герой России подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №210 города Москвы. В Госдуме космонавт собирается представлять Юго-Запад столицы. В состав округа входят Ясенево, Южное и Северное Бутово, Южное и Центральное Чертаново.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Сын дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Романенко. Романеко-младший провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва, где представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

Ранее Романенко предложил ввести в Москве компенсацию для родителей, возмещающую им половину затрат на занятия детей спортом и на проезд к местам соревнований. Депутат Госдумы считает, что такая мера поддержки семей будет хорошим стимулом популяризации спорта у детей и подростков.