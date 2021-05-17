Ректор РХТУ Мажуга поддержал готовность государства создать систему грантов для аспирантов

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Без сильных аспирантов развитие российской науки невозможно, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Руководитель одного из крупнейших вузов страны поддержал идею Правительства РФ разработать систему грантов, которая позволить привлечь к научным исследованиям талантливых аспирантов. Мажуга уверен, что такую финансовую поддержку должно оказывать не только государство, но и бизнес-сообщество.

Напомним, 15 мая во время форума «Молодежь и Наука» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поднял проблему дальнейшего совершенствования системы аспирантуры. Чернышенко назвал работу аспирантов важным этапом в научной жизни России и сообщил о планах властей развивать грантовую поддержку талантливых молодых ученых.

- Сегодня в наших вузах учатся 80 тысяч аспирантов, большинство из которых сделали этот шаг, чтобы посвятить себя научно-исследовательской деятельности, - комментирует Александр Мажуга. - Мы должны понимать, что без сильных целеустремленных аспирантов никакое развитие науки невозможно. Считаю, поддержка аспирантов сегодня может идти сразу по нескольким направлениям – это и достойная стипендия, и возможность получить гранты на исследования, и поддержка со стороны предприятий, бизнес-структур, заинтересованных в работе молодых специалистов.

Ранее, выступая 20 апреля на общем собрании членов РАН, Дмитрий Чернышенко рассказал, что в перспективе стипендии для аспирантов могу быть заменены на трехлетние исследовательские гранты. Планируется, что получать их будут до 30% аспирантов российских вузов. Сумма грантов составит примерно 700 тысыч рублей в год. Разработчики этой инициативы уверены, что грантовый механизм поможет аспирантам сосредоточиться на исследованиях, не отвлекаясь на поиски доходов для жизни, а также приведет к эффективному научному результату. Кроме того, система грантов обеспечит приток новых кадров.

Проблему воспитания сильных научных кадров поднял и президент Владимир Путин. До конца мая этого года по поручению главы государства будет запущена программа академического стратегического лидерства «Приоритет-2030». Планируется, что участниками проекта станут около ста российских высших учебных заведений, отобранных на конкурсной основе. В конкурсе примут участие медицинские, транспортные и педагогические вузы. Главная цель программы - усилить роль университетов в социально-экономическом и научно-технологическом развитии страны.

Ранее Александр Мажуга сообщил о своем решении баллотироваться на выборах депутатов Госдумы Восьмого созыва. Глава вуза намерен участвовать в предварительном голосовании от «Единой России». По словам ректора РХТУ, он собирается стать депутатом российского парламента, чтобы исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки. Для этого, считает Мажуга, в нашей стране нужно повысить качество образования и создать все необходимые условия для работы ученых, чтобы талантливые специалисты не стремились уехать за рубеж.