Вассерман предложил модернизировать советские дома культуры в современные досуговые центры

Эрудит и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Фото из личного архива.

Старые дома культуры времен СССР необходимо реконструировать и превратить их в современные досуговые центры, считает знаменитый эрудит и неоднократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. Об этом публицист заявил во время осмотра ДК «Строитель» в столичном районе Измайлово.

Вассерман посетил Дом культуры по время очередной экскурсии основанного им проекта «Исторические прогулки». На этот раз прогулка проходила по району Измайлово. Отметив печальное состояние местного дома культуры, Вассерман выступил с инициативой превратить старые ДК в современные центры досуга, где каждый житель района мог бы найти себе занятие по душе.

- Считаю, что районные дома культуры должны отвечать, в первую очередь, потребностям его жителей, - подчеркнул Вассерман. - Мне очень жаль, что сейчас здание Дома культуры «Строитель» пустует и находится в полной разрухе. Это совершенно недопустимо, как по отношению к культурному наследию, так и по отношению к жителям района, которых лишили досуга.

Вассерман провел "Историческую прогулку" по району Измайлово и обратил внимание на плачевное состояние ДК "Строитель". Фото: Алена КУРЕНОВА.

Анатолий Вассерман рассказал, что в советские времена ДК «Строитель» был многофункциональным культурным центром. Здесь был зрительный зал, в котором демонстрировались фильмы, и сцена, на которой регулярно проходили театральные постановки. Кроме того, в ДК были кабинеты, в которых проходили занятия разнообразных кружков и секций.

- Это был районный культурный центр с кружками, секциями и активной досуговой жизнью. Так почему же не сделать все по уму - вернуть людям досуг в шаговой доступности от дома, но с учетом их нынешних интересов и реальных потребностей? - задался вопросом политический публицист. - Я, в свою очередь, попытаюсь поспособствовать сбору мнений, а выбирать, что именно здесь будет должны люди, живущие здесь.

Эрудит пообещал, что соберет пожелания местных жителей и передаст их городским властям, чтобы те, в свою очередь, решили судьбу исторического здания.

Дом культуры «Строитель» был построен в 1951 году. Его проект разработал советский архитектор Георгий Чалтыкьян, в ту пору занимавший пост главного архитектора района. Здание построено в стиле сталинского ампира: его фасад украшает портик с колоннами, на стенах выполнены барельефы футболиста, теннисистки, танцовщицы, рабочего.

В июле 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин передал здание бывшего ДК «Строитель» в ведение ГБУ «Центр культуры и спорта «Измайлово». По многочисленным просьбам жителей района мэр распорядился возродить в старом ДК культурно-досуговую деятельность.

Напомним, в апреле Анатолий Вассерман основал просветительский проект «Исторические прогулки». Знаменитый эрудит рассказывает москвичам об истории интересных мест столицы, приводит неизвестные факты и вспоминает увлекательные события из прошлого города. Из-за пандемии коронавируса проект пока перешел в онлайн-формат, однако в связи с повышенным интересом к нему эрудит время от времени проводит очные прогулки с небольшим числом участников «Академии Вассермана». При этом во время прогулок соблюдаются все необходимые санитарные меры и социальная дистанция.