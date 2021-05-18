Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь

Введение налога на роскошь требует тщательной и детальной проработки, считает известный аналитик Анатолий Вассерман. Политический консультант прокомментировал подготовленный Госдумой законопроект, предусматривающий, что с 2022 года в России будет введен налог на дорогостоящую недвижимость, машины, яхты и частные самолеты. По мнению Вассермана, одобренная парламентариями инициатива нуждается в детальной доработке.

- Идея привлекательная, но шлифовать ее придется долго. Когда начинаешь разбирать подобные «простые» экономические решения, в них обнаруживается ряд подводных камней, - уверен аналитик. - Можно угодить в ловушку, и получится, как говорил Черномырдин, хотя, он и утверждает, что позаимствовал фразу у Столыпина: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда».

Одним из минусов закона Вассерман назвал отсутствие четких механизмов контроля за его исполнением: пока неясно, как государство будет отслеживать взимание налога.

- Чем богаче человек, тем больше у него возможностей обходить законы, - справедливо отмечает политконсультант.

Законопроект предусматривает, что налог на роскошь будут платить , в том числе, и владельцы недвижимости и земельных участков, стоящих больше 50 миллионов рублей. В этом случае, уверен Вассерман, речь должна идти не столько о налоге для богатых, сколько о налоге на спекулятивные операции. Ведь большая часть дорогой недвижимости, особенно в Москве, скупается с целью дальнейшей перепродажи.

- Девять из десяти объектов особо роскошной московской недвижимости приобретается не для того, чтобы там жили долго и счастливо, а для того, чтобы можно было при необходимости эту недвижимость перепродать. Если повезет, то перепродать дороже, - подчеркнул Вассерман. - А если не повезет, то хотя бы иметь какие-то деньги в резерве. Тут надо облагать не налогом на роскошь, а налогом, ограничивающим спекулятивные операции.

Напомним, сейчас законопроект о введении налога на роскошь ждет заключения Правительства РФ.