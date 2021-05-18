Дептранс напомнил о важности ношения защитных масок и перчаток в транспорте

Москвичам напомнили о необходимости соблюдения перчаточно-масочного режима. Фото: Андрей Абрамов

Московский департамент транспорта напомнил пассажирам, что в столичном транспорте ношение защитных масок и перчаток продолжает оставаться обязательным. В ведомстве отметили, что с наступлением жары требования к средствам защиты не изменились.

«Мы руководствуемся требованиями Роспотребнадзора. По их рекомендациям, носить маски и перчатки обязательно во всем общественном транспорте на протяжении всей поездки. Эти меры – вынужденные, и от их соблюдения напрямую зависит ситуация с вирусом в городе», - цитирует сообщение ГКУ «Организатор перевозок» Москва 24.

В организации также добавили, что с 12 мая около 1,8 тысячи сотрудников городского общественного транспорта напоминают пассажирам о необходимости надевать средства защиты и проверяют, насколько хорошо эти правила соблюдаются.

За нарушение масочно-перчаточного режима пассажирам столичного транспорта грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, передает телеканал «360».