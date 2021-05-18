Врач рассказала, как обезопасить ребенка от укуса клеща

Врач рассказала, как защититься от укуса клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как обезопасить ребенка от укуса клеща и что следует делать, если избежать укуса не получилось.

По словам медика, защитить от насекомого может закрытая одежда. Особенно важно закрыть ноги. При этом лучше выбирать одежду, плотно прилегающую к телу, с резинками или плотными манжетами, отмечает врач.

«В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим — его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус», - цитирует Одинаеву интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В случае прогулки по лесу специалист рекомендует заправлять брюки в носки и надевать резиновые сапоги, чтобы насекомые не смогли добраться до кожи. Голова также должна быть закрыта, а волосы собраны. Кроме того, для защиты от насекомых можно воспользоваться специальными средствами.

Если же клещ все-таки укусил, лучше не пытаться извлечь его самостоятельно, а обратиться к врачу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве с начала 2021 года от клещевого энцефалита привились уже более 17 тысяч человек, передает РИАМО.