Выпускные для старшеклассников в Подмосковье пройдут в традиционном режиме

Выпускные в Подмосковье в этом году пройдут в традиционном формате Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выпускные в этому году пройдут в Московской области в традиционном очном формате. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По словам главы ведомства, праздники для школьников планируется организовать на открытом воздухе.

«В этом году будет проводиться в очном традиционном формате. Но, естественно, с соблюдением мер безопасности. С масками, с термометрией на входе и так далее. Конечно, на открытом воздухе, потому что погода располагает», — цитирует Каклюгину телеканал «360».

Министр добавила, что учебный год для школьников завершится уже на этой неделе: в пятницу или субботу. В один из этих дней в школах региона пройдут последние звонки.

Сами выпускные запланированы на 25-26 июня. Выбирать, когда провести праздник – в пятницу или в субботу – будут решать сами школы с учетом пожеланий ребят и их родителей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».