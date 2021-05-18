Ученый Мажуга призвал наладить в России производство стратегически важных препаратов

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Государство должно помочь фармацевтическим компаиям выстроить полный цикл производства лекарств, начиная от разработки препаратов до их поставки в аптечные сети, считает ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Сегодня в нашей стране производится только 20 процентов стратегически важных препаратов. Список жизненно необходимых лекарств состоит из 215 наименований, и большая часть из них производится за рубежом. Россия не должна зависеть от иностранных поставщиков, и для этого правительство должно помочь российским производителям наладить собственное производство.

- Необходимо обеспечить на территории России полный цикл производства лекарств. Необходимо законодательно создать условия для бизнеса, чтобы он вкладывался в производство. Нам нужна плотная, тесная работа бизнеса и государства, - отметил Александр Мажуга.

Сейчас, по словам ректора РХТУ, бизнес ориентируется на зарубежные разработки в сфере фармацевтики. Необходимо переломить эту ситуацию и дать возможность отечественным ученым разрабатывать собственные технологии в этой отрасли. Только так Россия сможет развивать собственное производство лекарственных препаратов.

- Нам надо, помимо этого, иметь и собственные технологии. Сейчас у нас будет новая программа – «Фарма-2030», я очень надеюсь, что в ней будет заложена большая часть финансирования на создание производств фармсубстанций на территории Российской Федерации, - пояснил ученый.

Иллюстрируя необходимость создания в России полноценного фармацевтического производства, Мажуга в качестве примера приводит резкое сокращение продажи препаратов из Индии и Китая. Еще в начале пандемии коронавирусной инфекции эти страны резко сократили поставки лекарственных препаратов другим государствам, создавая собственные запасы лекарств для своих граждан на время пандемии.

Ранее ректор РХТУ заявил о необходимости скорейшего развития российского биофарм-кластера, которое позволит решить проблему зависимости страны от иностранных поставщиков лекарственного сырья. Сейчас Россия вынуждена закупать лекарственное сырье за границей, тратя на это огромные средства и вынуждая потребителей покупать медикаменты в аптеках втридорога.

- Это ведет к колоссальным издержкам и бьет по карману людей, - отметил Александр Мажуга, заявив, что постоянное наличие и качество лекарственных препаратов — один из главных вопросов национальной безопасности страны.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева. В 2014 году защитил диссертацию и получил степень доктора химических наук. Сейчас Александр Мажуга занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул и лечения онкологических заболеваний с помощью магнитных наночастиц. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира.