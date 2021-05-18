Светлана Разворотнева обратилась в прокуратуру РФ с просьбой изъять заброшенное здание на юге Москвы

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

С просьбой изъять заброшенное здание бывшей столовой в районе Нагатинский Затон обратилась в Генпрокуратуру РФ член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Как указала правозащитница в своем обращении, дом практически разрушен и представляет серьезную опасность для горожан. Светлана Разворотнева предлагает передать старое здание в собственность города, реконструировать его и создать в нем культурно-досуговый центр.

Полуразрушенное здание старой столовой давно стало головной болью для жителей района. В старом доме часто собираются компании бомжей и других маргинальных элементов. Валяющиеся вокруг него пустые бутылки, использованные шприцы, битое стекло, разрисованные стены отравляют людям жизнь. К тому же в здание могут беспрепятственно проникнуть дети, и для любой матери такая ситуация — источник постоянной тревоги.

- Получив обращение от союза многодетных матерей Нагатинского Затона о сложившейся ситуации, я написала письма в прокуратуру и административно-техническую инспекцию. Вижу, что какие-то меры начали предприниматься – здание на Судостроительной улице пытаются огородить, - рассказала Светлана Разворотнева. - Но нас это не до конца устраивает, потому что без надлежащей охраны на территории заброшенных объектов будут продолжаться нежелательные сборища.

Сейчас права на владение двухэтажным домом №42 по Судостроительной улице принадлежат ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ)). Разворотнева неоднократно обращалась во всевозможные инстанции с просьбой обратить внимание на судьбу заброшенного здания. После этого правообладатель приступил к работам по консервации бывшей столовой. Но на территорию заброшенного дома по-прежнему можно зайти совершенно свободно.

Такая же проблема сложилась и со зданием бывшего общежития в доме № 16 на улице Речников. Его владелец - Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ). Общежитие собирались реконструировать, но дальше планов дело не пошло. В итоге заброшенное здание стало злачным местом, притягивающим асоциальные личности.

Разворотнева подчеркнула, что оба здания находятся на территории седьмого микрорайона Нагатинского затона, вошедшего в программу столичной реновации. Нежелательное соседство с заброшенными и опасными объектами могут серьезно осложнить планы по благоустройству и стать источником беспокойства для жильцов новых домов. Поэтому правозащитница предлагает передать здание старой столовой в городскую собственность. И начать работы по его реконструкции, чтобы устроить в здании культурно-досуговый центр.

- Считаю, что возможно изъятие объекта и передача его городу, если собственники не способны его содержать и бесхозяйственно к нему относятся, - заявила Разворотнева. - Район Нагатинский затон остро нуждается в таких помещениях. Клуб, дом культуры здесь находится в подвале, детям не хватает мест в кружках и секциях.