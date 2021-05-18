«Анализы в порядке, полёт нормальный»: Тимофей Баженов призвал жителей столицы пройти тест на антитела к COVID-19

Телеведущий, лидер общественного движения Тимофей Баженов прошел тест на анитела и сделал прививку от коронавируса. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Известный телеведущий Тимофей Баженов сдал тест на антитела к COVID-19 и призвал всех ответственных москвичей последовать его примеру. Лидер общественного движения уже сделал прививку от коронавируса и решил пройти исследование, чтобы быть уверенным в том, что он обезопасил от инфекции себя и здоровье своих близких.

- Анализы в порядке, полёт нормальный, - сообщил Тимофей Баженов. - Знаю, что процедура сдачи крови на антитела не обязательная, но решил подстраховаться несмотря на то, что сделал две прививки. Работа тележурналиста связана с разъездами, и для меня важно оставаться в форме. Чтобы лишний раз не беспокоиться о состоянии здоровья, призываю москвичей также сделать тест на антитела.

Известный эколог напомнил, что в столице уже зафиксировано более 1,1 миллиона случаев заболевания COVID-19. Московские врачи вылечили от коронавируса более миллиона жителей города. Но, к сожалению, почти 20 тысяч пациентов скончались.

- Вирус пока не побежден. Вчера в Москве зарегистрировано ещё 3573 случая заражения, - отметил лидер общественного движения. - Тысячи людей переносят болезнь бессимптомно. Поэтому антитела к коронавирусу могут обнаружить даже у человека, который чувствует себя здоровым и убежден, что не болел COVID-19. Тест также покажет, на какой стадии находится развитие инфекции. Даже если заразы у человека уже нет, следы вируса сохранятся в крови.

Эколог напомнил, что сделать ПЦР-тест или пройти исследование на антитела можно бесплатно в любой городской поликлинике. Для этого москвичам необходимо иметь полис ОМС и прикрепиться к одному из медицинских учреждений. Сейчас исследование на короновирусную инфекцию делают в 207 пунктах столицы. Чтобы определить наличие вируса в организме человека, у пациента берется мазок из носа и глотки.

- Но одного только теста на антитела, увы, недостаточно для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье. К настоящему времени в нашем городе полностью привились от COVID-19 меньше миллиона жителей, - констатировал Тимофей Баженов. - Для создания коллективного иммунитета нужно в семь раз больше вакцинированных.

Эколог рассказал, что он уже сделал обе прививки от коронавируса отечественным препаратом «Спутник V». Это первая в мире зарегистрированная вакцина против коронавирусной инфекции и одна из трех мировых вакцин, доказанная эффективность которой превышает 90 процентов.

- Призываю москвичей позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжелых последствий болезни, – подчеркнул Баженов.

Напомним, ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что прививку от коронавируса сделали уже свыше 24 миллионов жителей России.

Тимофей Баженов - лидер общественного экологического движения, главная цель которого - воспитание бережного отношения к окружающей среде. Известный журналист, автор и ведущий многих телепередач о природе: «Дикий мир», «Рейтинг Баженова», «Рекорды моей планеты», «Кастинг Баженова», «Жить в доме и другие полезные вещи», «Как устроен мир».