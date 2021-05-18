«Где нам плавать?»: Активисты провели флешмоб против дефицита бассейнов в Южном округе

Волонтеры устроили флешмоб, протестуя против нехватки бассейнов. Фото: Галина Бродская

Активисты Южного округа столицы 18 мая провели необычный флешмоб. Волонтеры вышли на улицы, протестуя против нехватки бассейнов. Своей акцией неравнодушные жители ЮАО попытались привлечь внимание общественности к дефициту мест для занятий плаванием. Недавно об этой проблеме заявил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

Участники флешмоба устроили одиночные пикеты возле самых популярных в ЮАО водных объектов: Бирюлевских, Царицынских, Корнеевских, Борисовских прудов, а также поймы реки Городня и пруда «Подоселки». Активисты пришли с плакатами «Нам негде купаться!» и «Где нам плавать?» и заняли позиции рядом с табличками «Купание запрещено!».

Ранее Евгений Нифантьев заявил, что в Южном округе Москвы необходимо построить не меньше десяти бассейнов. Именно столько спортивных объектов, по оценкам экспертов, нужно, чтобы закрыть потребности жителей ЮАО. Сегодня люди вынуждены ездить на занятия плаванием в бассейны и фитнес-клубы, расположенные в других районах столицы. Комментируя итоги флешмоба, Нифантьев отметил, что городским властям пора заняться развитием спортивной инфраструктуры на территории Южного округа.

- Десять бассейнов - это небольшое количество, учитывая плотность населения, - считает Нифантьев. - Их появление позволит внедрить принцип шаговой доступности и сделает плавание доступным для значительной части жителей.

Евгений Нифантьев предлагает начать строительство бассейнов уже в 2021 году. Член Общественной палаты разработал инициативу «100 новых городских бассейнов в Москве за 5 лет». Концепция предусматривает появление в столице сети новых спортивных объектов с высокой пропускной способностью для горожан с невысокими доходами - пенсионеров, многодетных семей, молодежи.

Напомним, в апреле Евгений Нифантьев сообщил о своем намерении выдвинуться в дпутаты Государственной думы VIII-го созыва. Предприниматель примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Генеральный директор сети социальных аптек «Столички» намерен баллотироваться по 203 избирательному округу Москвы. В него входят 7 районов Южного административного округа столицы. В своей предвыборной программе Нифантьев обращает особое внимание на социальную сферу: обеспечение пенсионеров бесплатными лекарственными препаратами, а также увеличение материнского капитала. В частности, Нифантьев предлагает ввести выплаты на третьего и последующих детей до 1 млн рублей.

Ранее директор сети социальных аптек «Столички» заявил, что в случае своего избрания в Госдуму он собирается отказаться от зарплаты депутата. Нифантьев считает несправедливым то, что доходы народных избранников резко контрастируют с заработками простых граждан. В своем телеграмм-канале он написал, что будет отдавать депутатский оклад в пользу города, и москвичи будут сами решать, на какие проекты использовать эти деньги.