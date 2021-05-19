Министерство обороны РФ наградило космонавта Романа Романенко медалью за вклад в укрепление обороны страны

Летчика-космонавта, депутата Государственной думы Романа Романенко наградили медалью за вклад в укрепление обороны России. Фото: Семен КАЦ.

Летчик-космонавт, депутат Государственной думы Роман Романенко получил награду Министерства обороны РФ. Герой России награжден медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». 19 мая во время заседания думского комитета по обороне, членом которого является Романенко, награду ему вручил глава комитета генерал-полковник Владимир Шаманов.

Роман Романенко выразил признательность за высокую оценку своей работы.

- Защита Отечества – мое призвание и профессия, буду и дальше по мере сил служить России и её гражданам! - отметил летчик-космонавт.

Медалью Министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» награждаются как военные, так и гражданские служащие Вооруженных Сил России, а также гражданские лица. Она присуждается за вклад в развитие взаимодействия российской армии с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Награда была учреждена в 2019 году.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, Герой России. Провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы VI и VII созыва, где представлял Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

Ранее Романенко заявил о своем намерении баллотироваться в Государственную думу VIII созыва. Герой России подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу №210 города Москвы. В Госдуме космонавт собирается представлять Юго-Запад столицы. В состав округа входят Ясенево, Южное и Северное Бутово, Южное и Центральное Чертаново.