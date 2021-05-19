Сотрудники МЧС рассказали о нарушениях пожарной безопасности в период майских праздников

В МЧС назвали число нарушений требований пожарной безопасности в Москве за майские праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время майских праздников на территории Москвы было составлено 16 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

При этом в ведомстве добавили, что за городом нарушений было выявлено гораздо больше. В Московской области в первую декаду мая была составлено порядка 400 протоколов.

В пресс-службе ведомства, отметили, что чаще всего люди нарушают правила, когда разводят костер на усадебных приусадебных участках и лесопарковых зонах. Другая часть нарушений выявлена со стороны должностных лиц в организациях и на предприятиях, индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые не обеспечили необходимых мер пожарной безопасности при обращении с открытым огнем, передает RT со ссылкой на данные МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки спасатели потушили 166 лесных пожаров на территории России. Сейчас в стране зафиксировано 65 природных пожаров на территории 234 гектара, сотрудники авиалесоохраны прилагают все усилия, чтобы ликвидировать их, передает ФАН.