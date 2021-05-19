Ректор РХТУ Мажуга: реализация программы «Приоритет-2030» позволит вузам создать современные наукоемкие производства

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга рассказал о программе поддержки университетов «Приоритет-2030». Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Программа поддержки университетов «Приоритет-2030» позволит вывести науку на совершенно новый уровень, считает ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. По его словам, проект позволит высшей школе войти в тесный контакт с реальным сектором экономики. Это благотворно скажется на финансировании исследовательских программ и позволит студентам - будущим профессионалам плотнее общаться с работодателями. О том, как программа изменит высшее образование в России, Алексей Мажуга 19 мая рассказал журналистам.

Как подчеркнул ректор РХТУ, программа станет самым масштабным в истории современной России проектом господдержки университетов. Ее участникам станут не менее ста вузов. Планируется, что программа «Приоритет-2030» будет запущена уже до конца мая того года. Каждый из университетов-участников получит грант от 100 миллионов рублей. Эти средства высшие учебные заведения смогут использовать для перспективных исследований и научных разработок, а также на региональные проекты. К программе смогут присоединиться вузы медицинской, аграрной, транспортной, педагогической, творческой направленности, а также многие другие.

- Реализация программы «Приоритет-2030», с одной стороны, поможет развитию университетов, которые активно занимаются научными исследованиями, создают наукоемкую продукцию и технологии. С другой стороны, это позволит сформировать механизмы интеграции университетов и научных организаций и их объединения с реальным сектором экономики, - сообщил Александр Мажуга.

Ученый особо отметил, что стать обладателями грантов смогут вузы из любого региона России.

- А это значит, что студенты из разных регионов получат качественное высшее образование, смогут заниматься наукой и реализовать свои исследовательские планы, - считает руководитель университета.

Распределением грантов между вузами будет заниматься Совет по поддержке развития высших учебных заведений. Положение о Совете премьер-министр Михаил Мишустин подписал 17 мая 2021 года. Кроме распределения грантов Совет возьмет на себя контролирующие функции и будет следить, насколько успешно вузы станут использовать полученные средства.

Ранее Александр Мажуга поддержал идею Правительства РФ разработать систему грантов, которая позволить привлечь к научным исследованиям талантливых аспирантов. Мажуга уверен, что такую финансовую поддержку должно оказывать не только государство, но и бизнес-сообщество. Ректор РХТУ уверен: без сильных аспирантов развитие российской науки невозможно.

- Считаю, поддержка аспирантов сегодня может идти сразу по нескольким направлениям – это и достойная стипендия, и возможность получить гранты на исследования, и поддержка со стороны предприятий, бизнес-структур, заинтересованных в работе молодых специалистов, - отметил ученый.