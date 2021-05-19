Первые пассажиры приедут на станцию МЦД-2 Щукинская уже в июне

Вид с квадрокоптера на строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Щукинская» на базе станции МЦД-2 на северо-западе Москвы. Фото: АГН Москва

Строительство станции Щукинская Московских центральных диаметров (МЦД-2) вышло на финишную прямую. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«Сегодня на станции завершены основные строительные работы, ведется отделка помещений и благоустройство рядом с платформой, - рассказал заммэра. - Общая готовность станции составляет 90 процентов. В июне уже планируется открыть ее для пассажиров».

По его словам, Щукинская станет восьмым по счету современным вокзалом, открытым на МЦД-2 после запуска маршрута. В новый комплекс входят островная платформа с навесами от непогоды и пассажирский конкорс сложной Z-образной формы с билетными кассами, лифтами и эскалаторами.

«Отсюда откроется комфортная пересадка на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской ветки и маршруты наземного городского транспорта», – добавил Андрей Бочкарев.

Благодаря новому железнодорожному вокзалу ускорятся поездки для 170 тысяч жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. Пассажиры смогут выбирать удобные маршруты по Москве и области, а также делать пересадки между разными видами транспорта.

Напомним, до конца этого года планируют также завершить реконструкцию и строительство станций:

- МЦД-1 - Окружная;

- МЦД-2 - Печатники;

- МЦД-4 - Апрелевка, Кокошкино, Мещерская, Матвеевская, Минская, Толстопальцево.