Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень опасности из-за ветра

Москвичей предупредили о сильном ветре и грозах Фото: Евгения ГУСЕВА

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен на территории столичного региона из-за сильного ветра. В Гидрометцентре России предупредили, что порывистый ветер со скоростью до 17 метро в секунду будет наблюдаться в Москве и области в ближайшие два дня.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, передает РИАМО.

Режим повышенной опасности будет действовать в столице до 21 часа в среду, 19 мая и с 10 до 21 часа в четверг, 20 мая. Предстоящей ночью сильного ветра не ожидается, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что жаркая погода в Москве сменится сильными ливнями, в регионе возможны грозы.

Со среды в городе начинается похолодание, самым прохладным днем станет пятница, 21 мая. В этот день столбики термометров поднимутся не выше 20 градусов.