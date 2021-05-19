Владельцы апартаментов в LOFT.FM будут платить налог на имущество всего полпроцента кадастровой стоимости

Решение было принято градостроительно-земельной комиссией Москвы. В дальнейшем изменения внесут в правила землепользования и застройки.

Апарт-комплекс бизнес-класса LOFT.FM расположен в здании бывшего Московского института радиосвязи Москвы.

Ранее данный участок имел статус земель административного назначения. Как только изменения будут внесены в правила землепользования и застройки, для владельцев апартаментов в LOFT.FM будет снижен налог на имущество до 0,5% кадастровой стоимости.

«Изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возведен LOFT.FM – это закономерный шаг в интересах собственников наших апартаментов и повышения ликвидности их инвестиций. Несмотря на то, что действующее законодательство не ограничивает владельцев нежилых помещений по разрешенным видам эксплуатации, изменение ВРИ участка является экономическим гарантом устойчивой доходности при реализации инвестиционных проектов собственников апартаментов в LOFT.FM», – пояснила директор по маркетингу COLDY Елена Далингер.