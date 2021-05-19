Доктор Елена Кац: «Многодетным семьям нужна помощь государства в улучшении жилищных условий»

Главный врач городской детской поликлиники № 7, муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац. Фото: Николай ТЕМНИКОВ.

Многодетные семьи нуждаются в новых мерах поддержки государства, считает муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац. 19 мая главврач городской детской поликлиники № 7 встретилась с членами Совета общественных организаций, оказывающих помощь многодетным семьям Восточного административного округа Москвы. Главной темой встречи стали меры поддержки, которые смогли бы существенно облегчить жизнь таких семей.

По словам Елены Кац, в первую очередь многие семьи нуждаются в улучшении жилищных условий. Без помощи государства своими силами решить эту проблему будет затруднительно.

- Многодетные родители говорят о проблемах, которые требуют скорейшего решения, - отметила Елена Кац. – Им нужна помощь государства в улучшении жилищных условий, в предоставлении земельных участков.

Депутат считает, что и другие льготы нуждаются в пересмотре. Сейчас, например, воспользоваться бесплатным проездом может только один из родителей, а ведь обычно детей сопровождают и папа, и мама.

- Выдвигаются и более серьезные инициативы: приравнять родителей, имеющих пять и более детей к работающим, включив время воспитания в трудовой стаж, - рассказала доктор Кац. - Ставились также вопросы дефицита досуговой инфраструктуры, нехватки клубов или объединений, где дети могли бы развиваться, получать дополнительное образование.

Елена Кац считает, что все затронутые на встрече вопросы требуют серьезного внимания.

- Я согласна с тем, что многодетным семьям нужны новые меры поддержки и социальной защиты, - отметила депутат.

Ранее главный врач городской детской поликлиники № 7 выдвинула ряд серьезных социальных предложений, которые могут стать существенной поддержкой для многодетных семей. В частности, Елена Кац предложила ввести городской материнский капитал и увеличить число мест в лагерях дневного пребывания. Доктор Кац также выступает за увеличение полномочий родительских комитетов в процессе контроля за организацией питания в школьных столовых.