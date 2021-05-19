Федерация независимых профсоюзов поддержала предложение Евгения Попова о помощи многодетным семьям

Инициативу журналиста Евгения Попова, предложившего разработать программу бессрочного льготного кредитования для многодетных семей, поддержал глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Дискуссия о о том, какие проблемы многодетных родителей необходимо решать в первую очередь, развернулась во время встречи звезды телеканала «Россия1» и главы ФНП.

Евгений Попов уверен: программу льготного ипотечного кредитования для многодетных родителей необходимо сделать бессрочной.

- Только в Москве сегодня проживают более 150 тысяч многодетных семей, - напомнил Евгений Попов. - Государство предпринимает определенные меры, чтобы поддержать эту категорию жителей. Так, они могут взять ипотечный кредит под 6% годовых. Но у этой программы ограниченный срок действия. Очень важно решить этот вопрос. Жилье должно быть доступным для всех россиян.

Михаил Шмаков согласился с мнением журналиста и, в свою очередь, предложил несколько шагов, которые необходимо сделать для решения проблемы.

- В частности, можно предусмотреть внесение 50% от стоимости жилья, а оставшуюся сумму гасить пропорционально росту семьи, - считает Михаил Шмаков. - Например, при рождении первого ребенка сумма кредита уменьшается на 20%, появление второго снимает еще 20 % от общей стоимости квартиры. А при рождении третьего государство берет на себя оставшиеся выплаты по кредиту.

Руководитель Федерации независимых профсоюзов предложил еще один вариант: первоначально многодетные семьи могут выплачивать только проценты по кредиту. А когда в семье появляется третий ребенок, государство может взять на себя непосредственно выплату займа.

- Все озвученные в ходе встречи предложения направлены на поддержку социально незащищенной категории населения, - подчеркнул Евгений Попов. - Подобные инициативы – это всегда субсидированные процедуры. Но, если государство думает о будущем, оно вынуждено будет решать эту проблему.