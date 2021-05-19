Тимофей Баженов: Федеральным телеканалам нужно делать передачи об экологическом просвещении

Известный журналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил федеральным телеканалам выделять час или два эфирного времени под программы экологического содержания. Фото: Максим МАНЮРОВ.

Федеральным телеканалам нужно включать в сетку своего вещания программы об экологическом просвещении, считает известный журналист, лидер общественного движения Тимофей Баженов. Телеведущий стал инициатором публичного обращения к руководителям СМИ. Выступая 19 мая в Совете Федерации на заседании комитета Палаты молодых законодателей, Баженов предложил федеральным телеканалам выделять час или два эфирного времени под программы экологического содержания.

- Мы с вами находимся в парадигме отсутствия экологического образования. Не понимаем зачем оно нужно. Не понимаем его важности. А ведь это любовь к Родине, это та самая речушка, тот самый пруд и те самые лягушки, которые у нас есть, а у наших детей их может не быть. Считаю целесообразным инициировать обращение к руководителям федеральным каналам, чтобы в сетке программ появились передачи по экологическому просвещению, – подчеркнул Тимофей Баженов.

Тележурналист отметил важность ежедневного и непрерывного экологического воспитания. Эту задачу можно решить только совместными усилиями общества, семьи и государства. СМИ — мощный источник воздействия на сознание людей, и телевидение, в том числе, может стать одним из способов экологического образование и детей, и взрослых.

Баженов напомнил, что любой телеканал стремится в первую очередь извлечь прибыль из своей деятельности. Все программы оцениваются с точки зрения рейтингов и способности приносить доход. Поэтому программа передач большинства телеканалов формируется в первую очередь с учетом того, будет ли та или иная программа финансово выгодна. Например, экологические эфиры или передачи о красотах России считаются низкорейтинговыми, руководители каналов убеждены, что их следует показывать только на канале «Культура».

- Цивилизованное телевидение призвано воспитывать молодёжь. Но у нас в рейтинговое время, копаются в грязном белье шоу-звёзд и показывают сериалы со сценами насилия, - считает Баженов. - Телеканалы не потеряют много прибыли, если час или два эфирного времени посвятят программам по изучению и сохранению природы России.

Тимофей Баженов - лидер некоммерческого общественного экологического движения, главная цель которого - воспитание бережного отношения к окружающей среде, повышение экологической культуры. Известный журналист, автор и ведущий многих телепередач о природе: «Дикий мир», «Рейтинг Баженова», «Рекорды моей планеты», «Кастинг Баженова», «Жить в доме и другие полезные вещи», «Как устроен мир».

Ранее Тимофей Баженов заявил, что просветительские программы об экологии на ТВ и радио должны выходить в прайм-тайм. Это поможет сформировать у россиян правильное отношение к охране окружающей среды. Он также отметил, что важной частью экологического просвещения должна стать популяризация бережного отношения к природе среди детей. Только так в России вырастет поколение, для которого забота об экологии и окружающей среде станет образом жизни.