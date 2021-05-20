Доктор Румянцев: «Необходимо обеспечить всех детей до 18 лет в России бесплатными лекарствами»

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев предложил обеспечить всех детей до 18 лет в России бесплатными лекарствами. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Обеспечить всех детей до 18 лет бесплатными лекарствами за счет государства призвал основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Главный детский онколог-гематолог, академик РАН заявил об этом 20 мая на Московском онкологическом форуме-2021.

- Каждый ребенок в России до 18 лет должен получать лекарства бесплатно. Когда все без исключения дети снабжены препаратами, лечение не зависит от доходов семьи. Это можно назвать государственной гарантией охраны здоровья несовершеннолетних. В России, конечно же, можно и нужно ее реализовать, – сообщил журналистам онколог с мировым именем.

Доктор Румянцев напомнил, что бесплатные медицинские препараты получают дети во многих странах – в Швеции, Германии, Бельгии и в других. В нашей стране обеспечение детей лекарствами прописано в законодательстве.

- Однако то, что обещано де-юре, не соблюдается де-факто, - подчеркнул академик РАН.

По его словам, болеют все дети – одни чаще, другие реже. При этом лечение юных пациентов становится серьезным испытанием для семей с низким доходом.

Московский онкологический форум открылся 20 мая в центральном выставочном зале «Манеж». В международной конференции принимают участие известные врачи, представители Всемирной организации здравоохранения, эксперты из России, США, Европы и Азии. На дискуссиях и круглых столах по 17 направлениям онкологии специалисты обсуждают актуальные методы лечения рака, обмениваются опытом в области ранней диагностики заболевания и применении инновационных технологий.

Ранее доктор Румянцев предложил увеличить зарплату среднему и младшему медперсоналу российских медучреждений. По его мнению, повышение финансирования здравоохранения положительно скажется на качестве оказываемых медицинских услуг. Руководитель центра имени Дмитрия Рогачева рассказал, что сам когда-то начинал свою карьеру с позиции младшего медперсонала. Академик РАН отметил, что работа медсестер является важной и незаменимой, поэтому их труд должен быть оценен соответствующим образом.

Напомним, Александр Румянцев сообщил о своем намерении баллотироваться в Госдуму РФ VIII-го созыва в апреле этого года. Детский онколог с мировым именем уверен, что поможет решить главные проблемы отечественной медицины, основная из которых - недостаточное финансирование. Румянцев подчеркивает, что многим медицинским учреждениям в нашей стране не хватает современного оборудования и квалифицированных специалистов. Чтобы решить эту проблему, доктор предлагает в два раза увеличить расходы на медицину. В статусе депутата Госдумы он сможет повлиять на принятие многих решений на законодательном уровне.