Пассажиры МЦД получили возможность оплачивать проезд банковской картой

Пассажиры МЦД смогут оплатить проезд банковской картой Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Большинство турникетов на станциях Московских Центральных Диаметров (МЦД) начали принимать оплату банковскими картами. Ожидается, что вскоре к единой системе будут подключены все валидаторы.

Отмечается, что пока функция оплаты банковской картой проходит проверку и считается тестовой, однако все проверочные мероприятия планируется завершить до 7 июня. После этого расплатиться карточной можно будет на любой станции диаметров, передает Москва 24.

«Оплата картой на турникетах МЦД – уникальная система. Она подбирает самый выгодный тариф с учетом маршрута и времени поездки пассажира», – рассказали в пресс-службе ЦППК РИАМО.

Помимо проездного или банковской карты, на турникетах можно расплатиться смартфонами с Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и другими.

Напомним, что стоимость проезда в Центральной зоне стоит 46 рублей, а в пригороде – 54 рубля. Пересадки между станциями метро, МЦК и МЦД – бесплатные, передает телеканал «360».