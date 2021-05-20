Евгений Нифантьев наградил победителей «Эстафеты добрых дел»

Конкурс, организованный членом Общественной палаты РФ Евгением Нифантьевым, прошел в школах Южного округа Москвы. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Победителям конкурса «Эстафеты добрых дел» 20 мая вручили награды. Конкурс, организованный членом Общественной палаты РФ Евгением Нифантьевым, прошел в школах Южного округа Москвы. Около 50 тысяч школьников из 25 учебных заведений представили свои работы в номинациях «Забота» и «Творчество». Главная цель конкурса - отвлечь детей от виртуального мира, оторвать их от гаджетов и направить их творческую активность в конструктивное русло.

В рамках конкурса школьники придумывали и проводили благотворительные акции, направленные на проявление милосердия и заботы по отношению к окружающим. Каждый участник должен был сделать видео-презентацию своего проекта и выложить ее на своей странице в соцсетях.

- Многие смогли на практике помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - подчеркнул Евгений Нифантьев. - Наша задача заключалась в том, чтобы научить детей не проходить мимо, не черстветь сердцем. Кроме того, они приобрели социальный опыт, попробовали самостоятельно планировать и реализовать задуманное, нести ответственность за свои действия, сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

Организатор конкурса отметил, что «Эстафета добрых дел» стала для ребят настоящим источников вдохновения и мотивировала их проявить активность с применением привычных для них IT-технологий. Немаловажно, что к конкурсу подключились и родители, помогавшие детям с их проектами.