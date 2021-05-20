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Общество20 мая 2021 15:50

Ракова рассказала о масштабной перестройке системы онкопомощи Москвы

Городская медицина совершенствуется за счет цифровизации диагностики и новых подходов к постановке диагнозов
Ксения БОГДАНОВА
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Московская система онкологической помощи активно перестраивается. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, помощь больным выходит на новый уровень благодаря цифровизации диагностики и внедрению новых методов постановки диагнозов. Об этом вице-мэр рассказала на открывшемся 20 мая Московском международном онкологическом форуме. Крупнейшая конференция с участием ведущих экспертов-онкологов проходит в ЦВЗ «Манеж».

- Мы переосмысляем и перестраиваем все без исключения процессы, связанные с оказанием медицинской помощи, - рассказала Анастасия Ракова. - Это и организационные изменения, это изменения функционала, взаимодействия, новое оснащение. Первый шаг - особое внимание мы уделяем диагностике и скринингу москвичей. Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление - это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента.