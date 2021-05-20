Ракова рассказала о масштабной перестройке системы онкопомощи Москвы

Московская система онкологической помощи активно перестраивается. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, помощь больным выходит на новый уровень благодаря цифровизации диагностики и внедрению новых методов постановки диагнозов. Об этом вице-мэр рассказала на открывшемся 20 мая Московском международном онкологическом форуме. Крупнейшая конференция с участием ведущих экспертов-онкологов проходит в ЦВЗ «Манеж».

- Мы переосмысляем и перестраиваем все без исключения процессы, связанные с оказанием медицинской помощи, - рассказала Анастасия Ракова. - Это и организационные изменения, это изменения функционала, взаимодействия, новое оснащение. Первый шаг - особое внимание мы уделяем диагностике и скринингу москвичей. Мы системно работаем над формированием цифровых инструментов сопровождения больных с хроническими заболеваниями и их диспансерного наблюдения. В первую очередь такие системы заработают на больных, которые имеют предонкологические заболевания. Следующее направление - это верификация диагноза. Самый важный этап с точки зрения скорости, потому что от этого зависят все последующие этапы лечения пациента.