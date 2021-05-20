Волонтеры собрали 7 тысяч подписей в поддержку предложения Вассермана по отмену пенсионной реформы

Волонтеры «Академии Вассермана» собирают подписи москвичей в поддержку инициативы Вассермана за возвращение прежнего пенсионного возраста. Фото: Алена КУРЕНОВА.

Почти семь тысяч подписей собрали волонтеры «Академии Вассермана» в поддержку инициативы Анатолия Вассермана об отмене пенсионной реформы. Известный эрудит и политический аналитик выступает за возвращение прежнего возраста для выхода на пенсию: 55 лет - для женщин и 60 - для мужчин.

- Более 150 волонтеров академии вышли на улицы Москвы на сбор подписей в поддержку моей инициативы за возвращение прежнего пенсионного возраста, - рассказал 20 мая Анатолий Вассерман. - По данным на 19 мая, уже собрано почти 7 тысяч подписей жителей.

Политконсультант неоднократно заявлял, что считает проведенную пенсионную реформу ошибочной и непродуманной. Анатолий Вассерман привел в пример страны, которые пошли тем же путем и затем вынуждены были возвращать прежний пенсионный возраст.

- Мне представляется ошибочной сама идея повышения пенсионного возраста. Потому что страны, уже наступившие на эти грабли, сейчас оказываются вынуждены пенсионный возраст снова повышать, - рассказал эксперт. - Дело в самой нынешней концепции пенсионного обеспечения. Сейчас Пенсионный фонд строится с опорой на фонд заработной платы. На мой взгляд, это в принципе неверно, потому что пенсии, даже когда они заработаны нормально, фактически оплачиваются из текущих работ.

Известный эрудит ратует за упразднение Пенсионного фонда. Вассерман считает, что если источником его финансирования будет только заработная плата, то денег в нем всегда будет не хватать.

- Пенсионный фонд как отдельная структура должен быть упразднен, а выплата пенсий - официально переведена в разряд функций государственного бюджета, - заявил политконсультант. - Если эти условия будут соблюдены, то в перспективе, я думаю, нас все-таки ждет возвращение к разумной политике в этой сфере.

Сбор подписей среди москвичей продолжается. Волонтеры опрашивают людей возле станций метро и магазинов, в парках и скверах. Активисты интересуются мнением горожан о возвращении к прежнему пенсионному возрасту.

Оставить свои подписи под петицией также можно в стационарных пунктах, расположенных в ТЦ «Измайловский» (первый этаж) и рядом с МФЦ в ТРЦ «Щелковский». Подписать обращение можно и на сайте Анатолия Вассермана wasserman.su.

Сбор подписей продолжится до конца мая, после чего Анатолий Вассерман направит их в Правительство РФ.