Волонтеры собрали 7 тысяч подписей в поддержку предложения Вассермана по отмену пенсионной реформы Политический аналитик выступает за возвращение прежнего пенсионного возраста Почти семь тысяч подписей собрали волонтеры «Академии Вассермана» в поддержку

Почти семь тысяч подписей собрали волонтеры «Академии Вассермана» в поддержку инициативы Анатолия Вассермана об отмене пенсионной реформы. Известный эрудит и политический аналитик выступает за возвращение прежнего возраста для выхода на пенсию: 55 лет - для женщин и 60 - для мужчин.

- Более 150 волонтеров академии вышли на улицы Москвы на сбор подписей в поддержку моей инициативы за возвращение прежнего пенсионного возраста, - рассказал 20 мая Анатолий Вассерман. - По данным на 19 мая, уже собрано почти 7 тысяч подписей жителей.

Политконсультант неоднократно заявлял, что считает проведенную пенсионную реформу ошибочной и непродуманной. Анатолий Вассерман привел в пример страны, которые пошли тем же путем и затем вынуждены были возвращать прежний пенсионный возраст.

- Мне представляется ошибочной сама идея повышения пенсионного возраста. Потому что страны, уже наступившие на эти грабли, сейчас оказываются вынуждены пенсионный возраст снова повышать, - рассказал эксперт. - Дело в самой нынешней концепции пенсионного обеспечения. Сейчас Пенсионный фонд строится с опорой на фонд заработной платы. На мой взгляд, это в принципе неверно, потому что пенсии, даже когда они заработаны нормально, фактически оплачиваются из текущих работ.

Сбор подписей среди москвичей продолжается. Волонтеры опрашивают людей возле станций метро и магазинов, в парках и скверах. Активисты интересуются мнением горожан о возвращении к прежнему пенсионному возрасту. Оставить свои подписи под петицией также можно в стационарных пунктах, расположенных в ТЦ «Измайловский» (первый этаж) и рядом с МФЦ в ТРЦ «Щелковский». Подписать обращение можно и на сайте Анатолия Вассермана wasserman.su.

Сбор подписей продолжится до конца мая, после чего Анатолий Вассерман направит их в Правительство РФ.