Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов намерен проверить безопасность московских школ

Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов собирается проверить безопасность школ Москвы. Фото: из личного архива Олега ЛЕОНОВА.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов направил мэру столицы Сергею Собянину открытое письмо с просьбой помочь экспертам оценить безопасность московских школ. В рамках проекта «Школы без опасности» специалисты разработали список критериев, по которым можно определить, насколько безопасны для ребенка территории учебных заведений и дороги, которыми дети ходят на уроки.

В своем письме Олег Леонов просит Сергея Собянина предоставить экспертам проекта допуск в школы столицы, чтобы оценить их на соответствие критериям безопасности. Об этом Олег Леонов рассказал в своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы».

- Больше шести лет я занимаюсь поиском и спасением пропавших людей, в том числе детей. Ребенок может потеряться не только в лесу, но и в городе, - отметил эксперт. - Большинства трагедий, связанных с пропажей детей, можно было бы избежать, если бы мы все более внимательно подходили к вопросам детской безопасности. Кроме того, последние ужасные события в Казани показали, что от безопасности школьной территории может напрямую зависеть жизнь детей и учителей. Я считаю, что могу внести свой вклад в предотвращение подобных трагедий.

Проект «Школа без опасности» стартует по инициативе Центра поиска пропавших людей. Его главная цель - дать оценку всем школам города по стандартному списку критериев, поределяющих, насколько безопасны для ребенка территория школы и дороги, ведущие к ней. Результаты исследований эксперты передадут в Департамент образования Москвы.

Среди критериев, по которым специалисты собираются оценивать учебные заведения, - безопасность подходов к территории школы, ее ограждение, уровень подготовки персонала, оснащенность здания камерами видеонаблюдения и качество картинки на них. Эксперты собираются проверить персонал на умение оказывать первую помощь и знание правил безопасности. Сотрудники должны знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, как эвакуировать детей из здания школы, где находятся огнетушители, и т. д.

Как рассказал Олег Леонов, в июне начнется разработка еще одного списка критериев, который будет оценивать социально-психологическую атмосферу в школе. Такая оценка позволит определить потенциальные риски и предотвратить возможные конфликты. Эксперт подчеркнул, что к работе над критериями привлекут родителей и профессиональных специалистов.

Организаторы проекта «Школа без опасности» также изучат готовые программы, позволяющие анализировать содержание социальных сетей школьников. Такие программные продукты помогают выявлять потенциально опасные ситуации уже на ранних стадиях.