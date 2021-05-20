Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов намерен проверить безопасность московских школ

Координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов собирается проверить безопасность школ Москвы. Фото: из личного архива Олега ЛЕОНОВА.

Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов направил мэру столицы Сергею Собянину открытое письмо с просьбой помочь экспертам оценить безопасность московских школ. В рамках проекта «Школы без опасности» специалисты разработали список критериев, по которым можно определить, насколько безопасны для ребенка территории учебных заведений и дороги, которыми дети ходят на уроки. В своем письме Олег Леонов просит Сергея Собянина предоставить экспертам проекта допуск в школы столицы, чтобы оценить их на соответствие критериям безопасности. Об этом Олег Леонов рассказал в своем блоге на сайте радио «Эхо Москвы».

- Больше шести лет я занимаюсь поиском и спасением пропавших людей, в том числе детей. Ребенок может потеряться не только в лесу, но и в городе, - отметил эксперт. - Большинства трагедий, связанных с пропажей детей, можно было бы избежать, если бы мы все более внимательно подходили к вопросам детской безопасности. Кроме того, последние ужасные события в Казани показали, что от безопасности школьной территории может напрямую зависеть жизнь детей и учителей. Я считаю, что могу внести свой вклад в предотвращение подобных трагедий.