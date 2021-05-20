Ректор РХТУ Александр Мажуга назвал три условия для сближения науки и бизнеса

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Фото: Даниил ГОЛОВКИН.

Российский бизнес сегодня неохотно использует разработки, которые предлагают вузы, считает ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. По его мнению, чтобы переломить эту ситуацию, высшим учебным заведениям необходимо предлагать свои разработки в стадии максимальной готовности и синхронизировать свои исследования с потребностям заказчика.

- Во-первых, стоит признать неготовность технологий, которые могут предложить ученые: чаще всего это начальные стадии, тогда как бизнес хочет получить то, что уже завтра можно поставить в производство, - отметил Мажуга. - Во-вторых, ученые должны переключаться на направления, которые интересны бизнесу, а не закрываться на своих привычных темах.

Еще один способ привлечь внимание бизнеса к исследованиям вузов - максимальная популяризация науки. Она необходима для того, чтобы бизнес мог определить интересное для себя направление исследований и выйти на научный институт.

- Научные достижения должны обсуждаться не только специалистами, но и стать частью нашей общей новостной повестки, - отметил глава РХТУ.

Чтобы предлагать отечественным компаниям максимально готовый продукт, университетам и научным организациям необходимо учиться «докручивать» разработки. Это возможно только при продуманной системе государственной поддержки.

- Ликвидировать рассинхронизацию повесток помогут стратегические сессии, регулярные контакты и приглашение бизнеса в университеты и научные организации, что позволит понимать интересы и возможности друг друга, - подчеркнул Александр Мажуга.