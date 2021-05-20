Москвич потребовал от Абрамовича спасти гаражи, о проблеме сноса которых заявили правозащитники

Москвич решил привлечь внимание к проблеме сноса гаражей, встав у музея "Гараж" с плакатом. Активист обратился к миллиардеру Роману Абрамовичу. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Одиночный пикет устроил житель столицы 20 мая возле музея современного искусства «Гараж». Мужчина решил публично обратиться к миллиардеру Роману Абрамовичу, для чего встал у входа в музей с плакатом: «Господин Абрамович, спасли этот гараж, спасите и наши!». Как сообщил митингующий, своей акцией он хотел привлечь внимание московских властей к проблеме сноса гаражей в столице. Назвать свое имя пикетчик отказался, зато охотно объяснил свою позицию.

- Москвичи вносят в бюджет столицы огромные деньги и вправе рассчитывать на то, что у них будут гаражи. Однако гаражи сносят, а значит мой ответ на эту ситуацию будет не менее абсурдным: я хочу, чтобы их спасли богатейшие бизнесмены страны, например, Роман Абрамович, - сообщил мужчина с плакатом в руках.

Ранее о проблеме с парковочными местами в Москве заявила член Общественной палаты Светлана Разворотнева. Она считает, что людям, чьи гаражи идут под снос, необходимо предоставить достойную альтернативу. Известная правозащитница выступила инициатором программы «Доступный гараж».

- Не знакома с инициативой этого человека, и почему выбор пал именно на Романа Абрамовича, но проблема с гаражами, действительно, серьезная, - прокомментировала Светлана Разворотенва журналистам итоги одиночного пикета москвича. - Решить это можно строительством многоуровневых паркингов при совместном участии бюджета и бизнеса.

Правозащитница предлагает сделать места в таких паркингах бесплатными для людей, чьи гаражи пошли под снос. Остальные места Разворотнева предлагает продавать по цене от 150 до 300 тысяч рублей за машиноместо либо предоставлять москвичам рассрочку на их покупку сроком до 10 лет.

Правозащитница через журналистов попросила активистов с плакатом связаться с ней, чтобы вместе поработать над программой «Доступный гараж».

- Власти Москвы в ответе за благополучие и комфорт жителей столицы. Именно в интересах простых людей должен развиваться наш мегаполис. Если такой флешмоб позволит обратить внимание на проблему, то я буду только «за», - подчеркнула Светлана Разворотнева.

Вместе с тем, член Общественной палаты РФ считает, что проблему необходимо решать на федеральном уровне. Для этого нужно обязать муниципалитеты выполнять стандарты по обеспечению жилых районов социальной, спортивной и дорожно-транспортной инфраструктурой. В настоящий момент эти стандарты носят чисто рекомендательный характер.