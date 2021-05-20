Обсуждавшие нападение на московские школы подростки объяснили, что имели в виду Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейским удалось установить учащихся московского колледжа ЗКНО, которые обсуждали в автобусе план нападения на городские школы.

Источник в правоохранительных органах рассказал Life.ru, как парни объяснили свой разговор.

Молодые люди заверили, что не планировали никаких нападений, а вели речь о мерах безопасности и шутинге.

Силовикам стало известно, что в апреле один из студентов приобрел страйкбольный пистолет. Мать подростка была в курсе покупки и даже помогла заказать сломавшуюся деталь – пружину для спускового механизма.

Странный разговор, из-за которого поднялась паника, состоялся как раз во время поездки за сломавшейся деталью.

Студенты заверяют, что просто эмоционально обсуждали чудовищные случаи стрельбы в учебных заведениях и пытались представить, что могло бы остановить преступника.

На вопрос правоохранителей, зачем было доставать пистолет, один из юношей ответил, что ему просто было неудобно носить его в кармане, а у друга с собой был рюкзак, в который парень и попросил положить пистолет.

У молодых людей изъяли нож-бабочку, страйкбольный пистолет, бронежилет и две биты. Наличие целого арсенала они объяснили своим увлечением пострелять по банкам. А бронежилет использовался как утяжелитель во время подтягиваний.

Сейчас эти версии проверяются. Оба поставлены на учет в инспекцию ПДН. На родителей составили протоколы о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.