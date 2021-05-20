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Общество20 мая 2021 19:45

Депутат Госдумы Роман Романенко обсудил с директорами школ вопросы организации групп продлённого дня

Руководители учебных заведений предлагают ввести субсидии, которые позволят сделать продленку бесплатной для родителей
Ксения БОГДАНОВА
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На встрече, прошедшей 20 мая, Роман Романенко расспросил руководителей школ юга и юго-запада Москвы об условиях работы групп продленного дня. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

На встрече, прошедшей 20 мая, Роман Романенко расспросил руководителей школ юга и юго-запада Москвы об условиях работы групп продленного дня. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Как сделать продленку бесплатной для родителей, обсудил с директорами московских школ депутат Госдумы Роман Романенко. Летчик-космонавт, Герой России не раз проводил в классах Уроки мужества и общался со школьным руководством. Многие главы учебных заведений неоднократно поднимали проблему организации работы групп продленного дня. На встрече, прошедшей 20 мая, Роман Романенко расспросил руководителей школ юга и юго-запада Москвы об условиях их финансирования.

Несколько лет назад в закон «Об образовании в РФ» были внесены изменения, из-за которых многие школы были вынуждены пересмотреть порядок работы групп продленного дня и сделать их платными.

- Эта форма присмотра за детьми имеет важное социальное значение для большинства московских семей, родителям часто бывает не с кем оставить детей после школы. Но стоимость группы продленного дня в большинстве школ невелика и под силу большинству семей, - отметил Романенко. - А в тех случаях, когда и она оказывается не по карману, всегда можно обратиться в наблюдательный совет с просьбой определить ребенка на продлёнку бесплатно.

Главная проблема заключается в том, что школы получают финансирование только за оказание образовательных услуг. Тогда как группы продленного дня, по закону, являются услугами по содержанию и присмотру за ребенком. Расходы на организацию их работы в бюджете не предусмотрены. Поэтому школы включают группы продленного дня в дополнительные услуги и берут оплату с родителей. Однако зачастую стоимость продленки настолько мала, что не покрывает даже затраты на оплату труда педагогов, присматривающих за школьниками. А ведь есть еще расходы на питание детей, коммунальные нужды и т. д. В итоге работу групп продленного дня школам приходится финансировать из внебюджетных источников.

Еще одна проблема касается школ, расположенных в районах, где идет активная застройка. Учебные заведения рядом с новыми жилыми комплексами обычно работают на пределе нагрузки, и в них просто нет условий для создания групп продленного дня.

Участники встречи обсудили, в том числе, и опыт других регионов. В некоторых городах России присмотр и уход за детьми в школах включают в муниципальные задания. Это позволяет сделать группы продленного дня бесплатными для родителей, поскольку за них платит муниципалитет. Еще один вариант решения проблемы — введение бюджетных субсидий, которые покрывали бы стоимость пребывания ребенка в группе продленного дня.

Роман Романенко подчеркнул, что ситуация требует тщательного изучения.

- Общаясь с руководителями образовательных учреждений, я слышал разные мнения: как «за», так и «против» возвращения бесплатной «продлёнки», - отметил Депутат Госдумы. - Ситуация неоднозначная, и сейчас я изучаю предложения, поступающие с мест, и опыт других регионов.