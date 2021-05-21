Сенатор Сергей Рябухин поддержал идею Евгения Попова по созданию стандарта социального благополучия. Фото: Мария Попова

Первый заместитель главы Комитета по бюджету и финансовым рынкам российского Совета Федерации Сергей Рябухин поддержал инициативу журналиста телеканала «Россия 1» Евгения Попова о формировании стандарта социального благополучия москвича. Сенатор в настоящее время занимается разработкой аналогичного документа в масштабе всей России.

Журналист сообщил, что целью такого стандарта является создать эффективные механизмы, позволяющие предоставить равные условия доступа к социальным услугам и инфраструктуре всем жителям российской столицы, независимо от их уровня дохода и социального статуса.

- Это вопрос социальной справедливости. Жители Москвы платят налоги и вправе рассчитывать на ответные действия власти, которые свидетельствовали бы о поддержке каждого гражданина, - отметил Евгений Попов.

В данном документе предполагается отразить перечень социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для властей Москвы. Показатель касаются наиболее важных сфер жизни местных жителей, например, здравоохранения, образования, отдыха, транспортной доступности, охраны общественного порядка, трудоустройства и так далее. Такой стандарт социального благополучия позволит обеспечить каждому столичному жителю чувство защищенности.

Во время сегодняшней встречи российский сенатор Сергей Рябухин обратил внимание на своевременность и актуальность подобного документа для Москвы. Он считает, что этот стандарт поспособствует решению одной из приоритетных задач государства - увеличению продолжительности жизни населения. Сенатор подчеркнул, что в скором времени он предложит комплекс мер, которые позволят увеличить продолжительность, а также повысить качество жизни.

- Мне очень импонирует такой фундаментальный, глубокий подход к проблеме, потому что убежден – мелочей в организации нашего социума быть не должно, - отметил Сергей Рябухин.

Автор инициативы также считает, что данная мера окажет положительное влияние на жизнь наиболее незащищенных категорий москвичей, то есть людей с низкими доходами, маломобильных, многодетных или жителей пенсионного возраста. Стандарт даст им возможность получать реальную и наиболее эффективную адресную поддержку.