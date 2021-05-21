Тележурналист Баженов: в России появилась «Мошеловка» для мошенников

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«На интернет-ресурсе специальная форма, с помощью которой гражданин сможет сообщить о случае обмана и получить информацию о том, что сделать в создавшейся ситуации и куда обращаться. Волонтёры общественных организаций будут систематизировать в «Мошеловке» сведения о каждой новой схеме обмана. В дальнейшем обработанные сведения станут передаваться в Центробанк и правоохранительные органы», – рассказал Тимофей Баженов.

Также Баженов добавил, что для результативной работы «Мошеловки», информацию о ресурсе требуется донести до сотен тысяч наших граждан. Создателям платформы придётся вложить немалые силы и средства в продвижение платформы. Только в этом случае россияне станут массово обращаться в «Мошеловку» за помощью и консультацией.

Лидер общественного движения считает, что у россиян должна появиться привычка – сообщать в правоохранительные органы о каждом случае жульничества, о каждом происшествии, которое с ними произошло. Мошенники изобретательны. Новые виды надувательства появляются каждый день. Некоторые люди испытывают чувство растерянности, когда попадают в сети обманщиков. Не понимают, как себя вести и к кому обращаться за помощью. А если ущерб невысок, люди не видят смысла идти в полицию, потому что не верят в поимку преступников. Деньги не вернёшь, а время будет потеряно зря.

«Нужно добиться, чтобы граждане сообщали даже о незначащем инциденте в правоохранительные органы. Тогда преступники будут понимать, что каждое незаконное действие будет чревато наказанием», – убежден Тимофей Баженов.