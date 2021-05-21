Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянил призвал жителей столицы как можно скорее пройти вакцинацию. Фото: кадр видео

Сергей Собянил призвал всех жителей столицы как можно скорее пройти вакцинацию от COVID-19. Мэр Москвы подчеркнул: сделать прививку от коронавируса – долг каждого ответственного человека, который заботится не только о себе, но и о здоровье окружающих.

- На прошлой неделе встречался с активистами северо-востока Москвы. Говорили о перспективах развития города в целом и конкретных районов СВАО. И, разумеется, затрагивали волнующую всех тему окончательной победы над пандемией. Рассказал, как идет вакцинация. Если вы еще не сделали прививку, задумайтесь над этим словами, - отметил мэр столицы.

В блоге на своем персональном сайте мэра Москвы Собянин опубликовал видеоролик, в котором рассказал о росте заболеваемости COVID-19 и темпах вакцинации.

- Мы, к сожалению, продолжаем болеть ковидом, и у нас почти 9 тысяч людей находятся в стационарах на лечении. Это тяжелые больные. Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничения по прививкам, - подчеркнул Собянин. – Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Люди болеют продолжают умирать. Но при этом многие не хотят прививаться.

Сергей Собянин рассказал, что в отличие от Европы, где прививка обходится пациентам в 1,5-2 тысячи евро, в московских поликлиниках ее делают бесплатно. Пункты вакцинации открываются не только в медицинских учреждениях, но и в общественных местах.

- В парках уже прививаем, в торговых центрах, - рассказал мэр Москвы. - Сейчас еще тысячу рублей платим пенсионерам, чтобы они могли пойти в магазинах отовариться, лишь бы только привились. Никого нет!

По словам мэра, с момента старта вакцинации в Москве привились 1,3 миллиона человек из 12 миллионов жителей мегаполиса.

- С одной стороны, это приличная цифра, но она могла быть больше как минимум в два раза, - считает столичный градоначальник. - Мы каждый год с вами прививаемся от гриппа. И ничего, нормально прививаемся. А здесь мы боимся. На самом деле и я бы не стал прививаться, если бы мне просто так сказали: иди и сделай прививку. Но дело-то в чем: мы либо привьемся, либо заболеем. Третьего варианта практически нет. Мы можем заболеть легко, средней тяжести или очень легко. Но все равно переболеем так или иначе.

Сергей Собянин отметил, что, несмотря на все усилия врачей и столичных властей, в московские стационары продолжают поступать пациенты с коронавирусом.

- Обидно: такая возможность: бесплатно, со всем комфортом. И вот здесь рядом - госпиталь, забитый больными и умирающими. Давайте сами себя пожалеем.