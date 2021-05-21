Доктор Елена Кац: Уроки доброты помогают сформировать у будущих врачей способность к сопереживанию

"Урок доброты" прошел по инициативе главврача детской городской поликлиники № 7, муниципального депутата Елены Кац. Фото: Николай ТЕМНИКОВ.

«Урок доброты» для учеников школы № 1504 района Ивановское провели 21 мая сотрудники благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». На занятии, организованном по инициативе главврача детской городской поликлиники № 7, муниципального депутата Елены Кац, ребята пообщались с волонтерами и узнали, как строится работа добровольцев. Школьникам рассказали об уличной медицине, доврачебной помощи и поддержке бездомных, а также о психологических аспектах работы сотрудников благотворительного фонда.

- Прекрасно, когда дети решают посвятить себя медицине, - рассказала об итогах встречи доктор Елена Кац. – Профориентация сегодня – важнейшее направление, именно для этого я постаралась, чтобы дети из медицинских классов смогли посетить урок. Но, кроме профориентационной составляющей есть еще и гуманистическая. Крайне важно, что начиная с медицинских классов, и потом, в институте у будущих врачей формировались не только профессиональные навыки, но и безупречная этика, способность к сопереживанию. Я считаю, что такие уроки необходимо включать в общую образовательную программу для медицинских классов.

«Медицинский класс в московской школе» - профориентационный проект, который реализуется Правительством Москвы совместно с двумя ведущими медицинскими институтами - имени Сеченова и Пирогова. Благодаря инновационной системе подготовки детей «школа-университет» ребята из медицинских классов с раннего возраста знакомятся с работой врачей и получают возможность общаться с ведущими специалистами сферы здравоохранения. Проект уже получил оценку международных экспертов, включивших его в ТОП-100 ведущих образовательных инициатив мира. Сегодня медицинские классы открыты в 75 школах Москвы, занятия в них посещают почти 5 тысяч детей. На уроках ребята изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине.

Ранее главный врач городской детской поликлиники № 7 выдвинула ряд серьезных социальных предложений, которые могут стать существенной поддержкой для многодетных семей. В частности, Елена Кац предложила ввести городской материнский капитал и увеличить число мест в детских лагерях дневного пребывания. Доктор Кац также выступает за увеличение полномочий родительских комитетов в процессе контроля за организацией питания в школьных столовых города Москвы.