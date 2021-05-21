Координатор отряда «ЛизаАлерт» Олег Леонов: «Оставил руководящую должность в компании, чтобы заняться поиском пропавших людей. И ни о чем не жалею»

В поисковой работе Олега Леонова поддерживает его семья: жена и три дочки. Фото из личного архива Олега Леонова

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» посвятили свою жизнь поиску пропавших людей. Каждый год в России исчезают около 20 тысяч человек: это больше, чем, например, число жертв, погибших в ДТП. Добровольцы «ЛизаАлерт» пытаются выправить эту чудовищную статистику. Они первыми отправляются на поиски, как только близкие потерявшихся людей начинают бить тревогу. С приходом теплого сезона работы у добровольцев стало больше: днем и ночью они разыскивают людей, исчезнувших в лесах. Как они выдерживают дежурства, длящиеся сутки напролет? Как к такой работе относятся их семьи? Об этом рассказал координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов.

Сегодня в поисковых отрядах «ЛизаАлерт» работают около 30 тысяч добровольцев. Олег – один из волонтеров, решивших круто повернуть свою судьбу и отправиться на поиски пропавших. Когда-то он занимался бизнесом, занимал руководящую должность. Но шесть лет назад узнал о деятельности отряда «ЛизаАлерт» - и решил оставить привычную работу ради благородной миссии.

- Это получилось довольно внезапно, когда мне рассказали про деятельность отряда. Сначала я походил на разовые поиски, а потом начал втягиваться, - вспоминает Олег Леонов. - И стало сложно совмещать волонтерство с руководящей должностью в компании. Пришлось сделать выбор в пользу отряда. О чем не жалею.

Семья Леонова поддержала его решение. У Олега три дочки, старшие уже подросли и начали помогать отцу в поисковых операциях. Жена тоже включилась в работу отряда «ЛизаАлерт»: она дежурит на горячей линии и сейчас уделяет волонтерской работе не меньше времени, чем ее супруг.

- Мы уже 28 лет вместе, за это время научились прислушиваться друг к другу и поддерживать, - рассказал координатор отряда. - Конечно, бюджет пришлось пересматривать, но когда вы меняете свой стиль жизни, то меняются и потребности. На самом деле, если ты приносишь кому-то пользу – это колоссальная компенсация. Представьте, что вы видите глаза человека, который час назад еще думал, что обречен. И вот вы вместе уже выходите из леса и о чем-то разговариваете.

По словам Олега Леонова, именно семья больше всего поддерживает его в трудные минуты. А они, конечно, случаются. Поиски пропавших людей – тяжелый труд, и физически, и психологически. Отправляясь на дежурство, волонтеры должны быть готовы ко всему.

- Заниматься тем, чем я занимаюсь без поддержки семьи невозможно, - считает Олег Леонов. - Иногда поиски заканчиваются неудачей. Мы ходили по лесу три дня, прочесали весь лес, но так никого и не нашли. Столько сил потрачено, а все впустую. Если бы не поддержка семьи, я бы свихнулся.

Ночные поиски в лесу полны опасности, и, естественно, что близкие спасателей всегда тревожатся за них в такие моменты. По словам Олега, дежурства организуются со строгим соблюдением техники безопасности. Кроме того, в штате поискового отряда есть психологи, которые помогают волонтерам справиться с трудными ситуациями.

- Одно из основных правил отряда – не увеличивать количество пострадавших, - подчеркнул Олег Леонов. - Именно поэтому у нас повышенные требования к технике безопасности и экипировке. В отряде есть и психологи. Ведь каждый волонтер рано или поздно сталкивается с выгоранием. Когда много сил потрачено, а человек не найден. И это важно преодолевать.